50 Kazakistan tengesinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → SCR çevirin

1,000₸ KZT = 0,02790₨ SCR

01:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 KZT → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02990,0310
Düşük0,02720,0272
Ortalama0,02810,0285
Değişim-4.77%-4.69%
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1 KZT → SCR istatistikleri

KZT → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0299, en düşük 0,0272 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0281 oldu. KZT → SCR kurundaki değişiklik -4.77 değerindeydi.

KZT → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0310, en düşük 0,0272 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0285 oldu. KZT → SCR kurundaki değişiklik -4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,3418,1350,9480,7911,7021,544
1 CAD0,71110,95212,8860,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5320,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Seyşeller Rupisi
1 KZT0,02790 SCR
5 KZT0,13951 SCR
10 KZT0,27903 SCR
20 KZT0,55805 SCR
50 KZT1,39513 SCR
100 KZT2,79025 SCR
250 KZT6,97563 SCR
500 KZT13,95125 SCR
1000 KZT27,90250 SCR
2000 KZT55,80500 SCR
5000 KZT139,51250 SCR
10000 KZT279,02500 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 SCR35,83910 KZT
5 SCR179,19550 KZT
10 SCR358,39100 KZT
20 SCR716,78200 KZT
50 SCR1.791,95500 KZT
100 SCR3.583,91000 KZT
250 SCR8.959,77500 KZT
500 SCR17.919,55000 KZT
1000 SCR35.839,10000 KZT
2000 SCR71.678,20000 KZT
5000 SCR179.195,50000 KZT
10000 SCR358.391,00000 KZT