100 Seyşeller rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SCR → KZT çevirin

100 scr
3.367,40 kzt

1,000₨ SCR = 33,67₸ KZT

13:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,502635,5026
Düşük31,696331,1976
Ortalama33,998833,1385
Değişim-3.15%1.67%
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1 SCR → KZT istatistikleri

SCR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,5026, en düşük 31,6963 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,9988 oldu. SCR → KZT kurundaki değişiklik -3.15 değerindeydi.

SCR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,5026, en düşük 31,1976 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,1385 oldu. SCR → KZT kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8491,08991,2261,5071,6670,94120,668
1 GBP1,17711,282107,3911,7751,9621,10824,331
1 USD0,9180,78183,7591,3841,530,86418,976
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 SCR33,67400 KZT
5 SCR168,37000 KZT
10 SCR336,74000 KZT
20 SCR673,48000 KZT
50 SCR1.683,70000 KZT
100 SCR3.367,40000 KZT
250 SCR8.418,50000 KZT
500 SCR16.837,00000 KZT
1000 SCR33.674,00000 KZT
2000 SCR67.348,00000 KZT
5000 SCR168.370,00000 KZT
10000 SCR336.740,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Seyşeller Rupisi
1 KZT0,02970 SCR
5 KZT0,14848 SCR
10 KZT0,29697 SCR
20 KZT0,59393 SCR
50 KZT1,48483 SCR
100 KZT2,96965 SCR
250 KZT7,42413 SCR
500 KZT14,84825 SCR
1000 KZT29,69650 SCR
2000 KZT59,39300 SCR
5000 KZT148,48250 SCR
10000 KZT296,96500 SCR