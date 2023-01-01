5 парагвайских гуарани в кенийские шиллинги

Сконвертируйте PYG в KES по реальному обменному курсу

5 pyg
0 kes

1.00000 PYG = 0.02020 KES

Среднерыночный курс в 19:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PYG к KES

1 мин. назад 1 PYG → 0 KES
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из парагвайских гуарани в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PYG из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PYG в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for парагвайских гуарани

PYG в USD

PYG в AUD

PYG в INR

PYG в EUR

PYG в PHP

PYG в SGD

PYG в CAD

PYG в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Кенийский шиллинг
1 PYG0.02020 KES
5 PYG0.10099 KES
10 PYG0.20198 KES
20 PYG0.40396 KES
50 PYG1.00990 KES
100 PYG2.01980 KES
250 PYG5.04950 KES
500 PYG10.09900 KES
1000 PYG20.19800 KES
2000 PYG40.39600 KES
5000 PYG100.99000 KES
10000 PYG201.98000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Парагвайский гуарани
1 KES49.50990 PYG
5 KES247.54950 PYG
10 KES495.09900 PYG
20 KES990.19800 PYG
50 KES2475.49500 PYG
100 KES4950.99000 PYG
250 KES12377.47500 PYG
500 KES24754.95000 PYG
1000 KES49509.90000 PYG
2000 KES99019.80000 PYG
5000 KES247549.50000 PYG
10000 KES495099.00000 PYG