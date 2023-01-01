Оманские риалы в сейшельские рупии

Сконвертируйте OMR в SCR по реальному обменному курсу

1000 omr
37086.60 scr

1.00000 OMR = 37.08660 SCR

Среднерыночный курс в 2:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса OMR к SCR

1 мин. назад 1 OMR → 0 SCR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074889.09451.458021.678460.958918.5336
1GBP1.1614411.2484103.4851.693521.949561.113721.5272
1USD0.93040.801025182.8941.356551.561650.892217.2438
1INR0.0112240.009663250.012063610.01636490.01883910.01076310.208022

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Сейшельская рупия
1 OMR37.08660 SCR
5 OMR185.43300 SCR
10 OMR370.86600 SCR
20 OMR741.73200 SCR
50 OMR1854.33000 SCR
100 OMR3708.66000 SCR
250 OMR9271.65000 SCR
500 OMR18543.30000 SCR
1000 OMR37086.60000 SCR
2000 OMR74173.20000 SCR
5000 OMR185433.00000 SCR
10000 OMR370866.00000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Оманский риал
1 SCR0.02696 OMR
5 SCR0.13482 OMR
10 SCR0.26964 OMR
20 SCR0.53928 OMR
50 SCR1.34820 OMR
100 SCR2.69639 OMR
250 SCR6.74097 OMR
500 SCR13.48195 OMR
1000 SCR26.96390 OMR
2000 SCR53.92780 OMR
5000 SCR134.81950 OMR
10000 SCR269.63900 OMR