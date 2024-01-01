Yemen riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile OMR → SCR çevirin

1.000 omr
34.515,30 scr

1.00000 OMR = 34.51530 SCR

16:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.075789.31041.453321.653020.94791518.3775
1 GBP1.1692811.2578104.4291.699351.932851.1083821.4885
1 USD0.929650.795039183.02541.351051.536690.8812517.0842
1 INR0.01119690.009575850.012044510.01627270.01850870.01061420.205771

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Seyşeller Rupisi
1 OMR34.51530 SCR
5 OMR172.57650 SCR
10 OMR345.15300 SCR
20 OMR690.30600 SCR
50 OMR1725.76500 SCR
100 OMR3451.53000 SCR
250 OMR8628.82500 SCR
500 OMR17257.65000 SCR
1000 OMR34515.30000 SCR
2000 OMR69030.60000 SCR
5000 OMR172576.50000 SCR
10000 OMR345153.00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Umman Riyali
1 SCR0.02897 OMR
5 SCR0.14486 OMR
10 SCR0.28973 OMR
20 SCR0.57945 OMR
50 SCR1.44864 OMR
100 SCR2.89727 OMR
250 SCR7.24317 OMR
500 SCR14.48635 OMR
1000 SCR28.97270 OMR
2000 SCR57.94540 OMR
5000 SCR144.86350 OMR
10000 SCR289.72700 OMR