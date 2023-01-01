Оманские риалы в египетские фунты
Сконвертируйте OMR в EGP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса OMR к EGP
1 OMR = 80,26290 EGP
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Египетский фунт
|1 OMR
|80.26290 EGP
|5 OMR
|401.31450 EGP
|10 OMR
|802.62900 EGP
|20 OMR
|1605.25800 EGP
|50 OMR
|4013.14500 EGP
|100 OMR
|8026.29000 EGP
|250 OMR
|20065.72500 EGP
|500 OMR
|40131.45000 EGP
|1000 OMR
|80262.90000 EGP
|2000 OMR
|160525.80000 EGP
|5000 OMR
|401314.50000 EGP
|10000 OMR
|802629.00000 EGP