Yemen riyalinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile OMR → EGP çevirin

1.000 omr
80.263,60 egp

1.00000 OMR = 80.26360 EGP

16:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.3171.452851.652580.9473718.375
1 GBP1.1694711.25805104.4531.699061.932641.1079221.4889
1 USD0.92960.794881183.02771.350551.536220.8806517.0811
1 INR0.01119610.009573680.012044210.01626630.01850250.01060670.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Mısır Lirası
1 OMR80.26360 EGP
5 OMR401.31800 EGP
10 OMR802.63600 EGP
20 OMR1605.27200 EGP
50 OMR4013.18000 EGP
100 OMR8026.36000 EGP
250 OMR20065.90000 EGP
500 OMR40131.80000 EGP
1000 OMR80263.60000 EGP
2000 OMR160527.20000 EGP
5000 OMR401318.00000 EGP
10000 OMR802636.00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Umman Riyali
1 EGP0.01246 OMR
5 EGP0.06229 OMR
10 EGP0.12459 OMR
20 EGP0.24918 OMR
50 EGP0.62294 OMR
100 EGP1.24589 OMR
250 EGP3.11472 OMR
500 EGP6.22945 OMR
1000 EGP12.45890 OMR
2000 EGP24.91780 OMR
5000 EGP62.29450 OMR
10000 EGP124.58900 OMR