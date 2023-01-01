20 Yemen riyalinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile OMR → EGP çevirin

20 omr
1.605,17 egp

1.00000 OMR = 80.25870 EGP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Mısır Lirası
1 OMR80.25870 EGP
5 OMR401.29350 EGP
10 OMR802.58700 EGP
20 OMR1605.17400 EGP
50 OMR4012.93500 EGP
100 OMR8025.87000 EGP
250 OMR20064.67500 EGP
500 OMR40129.35000 EGP
1000 OMR80258.70000 EGP
2000 OMR160517.40000 EGP
5000 OMR401293.50000 EGP
10000 OMR802587.00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Umman Riyali
1 EGP0.01246 OMR
5 EGP0.06230 OMR
10 EGP0.12460 OMR
20 EGP0.24919 OMR
50 EGP0.62299 OMR
100 EGP1.24597 OMR
250 EGP3.11492 OMR
500 EGP6.22985 OMR
1000 EGP12.45970 OMR
2000 EGP24.91940 OMR
5000 EGP62.29850 OMR
10000 EGP124.59700 OMR