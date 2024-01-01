100 Mısır lirasından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile EGP → OMR çevirin

1,000E£ EGP = 0,007803ر.ع. OMR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 EGP → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0080
Düşük0,00780,0078
Ortalama0,00790,0079
Değişim-1.42%-1.13%
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1 EGP → OMR istatistikleri

EGP → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0079 oldu. EGP → OMR kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

EGP → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0079 oldu. EGP → OMR kurundaki değişiklik -1.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Umman Riyali
1 EGP0,00780 OMR
5 EGP0,03901 OMR
10 EGP0,07803 OMR
20 EGP0,15606 OMR
50 EGP0,39015 OMR
100 EGP0,78029 OMR
250 EGP1,95073 OMR
500 EGP3,90147 OMR
1000 EGP7,80293 OMR
2000 EGP15,60586 OMR
5000 EGP39,01465 OMR
10000 EGP78,02930 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Mısır Lirası
1 OMR128,15700 EGP
5 OMR640,78500 EGP
10 OMR1.281,57000 EGP
20 OMR2.563,14000 EGP
50 OMR6.407,85000 EGP
100 OMR12.815,70000 EGP
250 OMR32.039,25000 EGP
500 OMR64.078,50000 EGP
1000 OMR128.157,00000 EGP
2000 OMR256.314,00000 EGP
5000 OMR640.785,00000 EGP
10000 OMR1.281.570,00000 EGP