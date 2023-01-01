Оманские риалы в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте OMR в CVE по реальному обменному курсу

1000 omr
267738 cve

1.00000 OMR = 267.73800 CVE

Среднерыночный курс в 2:53 UTC
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График изменения обменного курса OMR к CVE

1 мин. назад 1 OMR → 0 CVE
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.074689.07471.457751.678410.958918.5331
1GBP1.1616411.2483103.4731.693381.949711.113921.5288
1USD0.93060.801089182.8911.356551.561890.892317.2465
1INR0.01122650.009664370.01206410.01636550.01884270.01076470.208062

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Эскудо Кабо-Верде
1 OMR267.73800 CVE
5 OMR1338.69000 CVE
10 OMR2677.38000 CVE
20 OMR5354.76000 CVE
50 OMR13386.90000 CVE
100 OMR26773.80000 CVE
250 OMR66934.50000 CVE
500 OMR133869.00000 CVE
1000 OMR267738.00000 CVE
2000 OMR535476.00000 CVE
5000 OMR1338690.00000 CVE
10000 OMR2677380.00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Оманский риал
1 CVE0.00374 OMR
5 CVE0.01868 OMR
10 CVE0.03735 OMR
20 CVE0.07470 OMR
50 CVE0.18675 OMR
100 CVE0.37350 OMR
250 CVE0.93375 OMR
500 CVE1.86750 OMR
1000 CVE3.73500 OMR
2000 CVE7.47000 OMR
5000 CVE18.67500 OMR
10000 CVE37.35000 OMR