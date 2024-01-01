250 оманских риалов в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте OMR в CVE по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Esc267,8 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 OMR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий268,1020268,1020
Низкий262,6880257,1190
В среднем265,2200261,4443
Изменение1.79%1.79%
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Соотношение 1 OMR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс OMR к CVE составил 268,1020, а минимальный — 262,6880. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 265,2200. Изменение курса OMR к CVE в процентном соотношении составило 1.79.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к CVE составил 268,1020, а минимальный — 257,1190. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 261,4443. Изменение курса OMR к CVE в процентном соотношении составило 1.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Эскудо Кабо-Верде
1 OMR267,78100 CVE
5 OMR1 338,90500 CVE
10 OMR2 677,81000 CVE
20 OMR5 355,62000 CVE
50 OMR13 389,05000 CVE
100 OMR26 778,10000 CVE
250 OMR66 945,25000 CVE
500 OMR133 890,50000 CVE
1000 OMR267 781,00000 CVE
2000 OMR535 562,00000 CVE
5000 OMR1 338 905,00000 CVE
10000 OMR2 677 810,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Оманский риал
1 CVE0,00373 OMR
5 CVE0,01867 OMR
10 CVE0,03734 OMR
20 CVE0,07469 OMR
50 CVE0,18672 OMR
100 CVE0,37344 OMR
250 CVE0,93360 OMR
500 CVE1,86720 OMR
1000 CVE3,73440 OMR
2000 CVE7,46880 OMR
5000 CVE18,67200 OMR
10000 CVE37,34400 OMR