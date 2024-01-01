Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile OMR → CVE çevirin

1.000 omr
267.229 cve

1.00000 OMR = 267.22900 CVE

16:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0757589.31461.45281.652580.9472718.3722
1 GBP1.1695111.25805104.451.6991.932641.1078421.4856
1 USD0.92960.794881183.02541.35051.536220.8806517.0785
1 INR0.01119640.009573950.012044510.01626610.0185030.0106070.205702

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Cape Verde Escudosu
1 OMR267.22900 CVE
5 OMR1336.14500 CVE
10 OMR2672.29000 CVE
20 OMR5344.58000 CVE
50 OMR13361.45000 CVE
100 OMR26722.90000 CVE
250 OMR66807.25000 CVE
500 OMR133614.50000 CVE
1000 OMR267229.00000 CVE
2000 OMR534458.00000 CVE
5000 OMR1336145.00000 CVE
10000 OMR2672290.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Umman Riyali
1 CVE0.00374 OMR
5 CVE0.01871 OMR
10 CVE0.03742 OMR
20 CVE0.07484 OMR
50 CVE0.18710 OMR
100 CVE0.37421 OMR
250 CVE0.93552 OMR
500 CVE1.87105 OMR
1000 CVE3.74210 OMR
2000 CVE7.48420 OMR
5000 CVE18.71050 OMR
10000 CVE37.42100 OMR