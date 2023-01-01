Оманские риалы в бутанские нгултрумы
Сконвертируйте OMR в BTN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса OMR к BTN
1 OMR = 215,46100 BTN
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бутанские нгултрумы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Оманский риал / Бутанский нгултрум
|1 OMR
|215.46100 BTN
|5 OMR
|1077.30500 BTN
|10 OMR
|2154.61000 BTN
|20 OMR
|4309.22000 BTN
|50 OMR
|10773.05000 BTN
|100 OMR
|21546.10000 BTN
|250 OMR
|53865.25000 BTN
|500 OMR
|107730.50000 BTN
|1000 OMR
|215461.00000 BTN
|2000 OMR
|430922.00000 BTN
|5000 OMR
|1077305.00000 BTN
|10000 OMR
|2154610.00000 BTN