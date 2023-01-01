Оманские риалы в бермудские доллары

Сконвертируйте OMR в BMD по реальному обменному курсу

1000 omr
2597.50 bmd

1.00000 OMR = 2.59750 BMD

Среднерыночный курс в 2:51 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса OMR к BMD

1 мин. назад 1 OMR → 0 BMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0831.457831.678560.958918.5348
1GBP1.1615811.24835103.4771.693391.949791.1138321.5297
1USD0.93050.801057182.8911.35651.561890.892317.2465
1INR0.01122550.009663990.01206410.01636490.01884270.01076470.208062

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Бермудский доллар
1 OMR2.59750 BMD
5 OMR12.98750 BMD
10 OMR25.97500 BMD
20 OMR51.95000 BMD
50 OMR129.87500 BMD
100 OMR259.75000 BMD
250 OMR649.37500 BMD
500 OMR1298.75000 BMD
1000 OMR2597.50000 BMD
2000 OMR5195.00000 BMD
5000 OMR12987.50000 BMD
10000 OMR25975.00000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Оманский риал
1 BMD0.38499 OMR
5 BMD1.92492 OMR
10 BMD3.84985 OMR
20 BMD7.69970 OMR
50 BMD19.24925 OMR
100 BMD38.49850 OMR
250 BMD96.24625 OMR
500 BMD192.49250 OMR
1000 BMD384.98500 OMR
2000 BMD769.97000 OMR
5000 BMD1924.92500 OMR
10000 BMD3849.85000 OMR