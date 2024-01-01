250 никарагуанских кордоб в оманские риалы
Сконвертируйте NIO в OMR по реальному обменному курсу
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|1 NIO в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0105
|0,0105
|Низкий
|0,0104
|0,0104
|В среднем
|0,0105
|0,0105
|Изменить
|-0.04%
|0.07%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к OMR
За последние 30 дней максимальный курс NIO к OMR составил 0,0105, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0105. Изменение курса NIO к OMR в процентном соотношении составило -0.04.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к OMR составил 0,0105, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0105. Изменение курса NIO к OMR в процентном соотношении составило 0.07.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Никарагуанская кордоба
|1 OMR
|95,67320 NIO
|5 OMR
|478,36600 NIO
|10 OMR
|956,73200 NIO
|20 OMR
|1 913,46400 NIO
|50 OMR
|4 783,66000 NIO
|100 OMR
|9 567,32000 NIO
|250 OMR
|23 918,30000 NIO
|500 OMR
|47 836,60000 NIO
|1000 OMR
|95 673,20000 NIO
|2000 OMR
|191 346,40000 NIO
|5000 OMR
|478 366,00000 NIO
|10000 OMR
|956 732,00000 NIO