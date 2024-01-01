50 никарагуанских кордоб в оманские риалы

Сконвертируйте NIO в OMR по реальному обменному курсу

50 nio
0,523 omr

C$1,000 NIO = ر.ع.0,01045 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 NIO в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01050,0105
Низкий0,01040,0104
В среднем0,01050,0105
Изменить-0.04%0.07%
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Соотношение 1 NIO к OMR

За последние 30 дней максимальный курс NIO к OMR составил 0,0105, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0105. Изменение курса NIO к OMR в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к OMR составил 0,0105, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0105. Изменение курса NIO к OMR в процентном соотношении составило 0.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Оманский риал
1 NIO0,01045 OMR
5 NIO0,05226 OMR
10 NIO0,10452 OMR
20 NIO0,20905 OMR
50 NIO0,52261 OMR
100 NIO1,04523 OMR
250 NIO2,61308 OMR
500 NIO5,22615 OMR
1000 NIO10,45230 OMR
2000 NIO20,90460 OMR
5000 NIO52,26150 OMR
10000 NIO104,52300 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Никарагуанская кордоба
1 OMR95,67320 NIO
5 OMR478,36600 NIO
10 OMR956,73200 NIO
20 OMR1 913,46400 NIO
50 OMR4 783,66000 NIO
100 OMR9 567,32000 NIO
250 OMR23 918,30000 NIO
500 OMR47 836,60000 NIO
1000 OMR95 673,20000 NIO
2000 OMR191 346,40000 NIO
5000 OMR478 366,00000 NIO
10000 OMR956 732,00000 NIO