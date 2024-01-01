50 оманских риалов в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте OMR в NIO по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = C$95,59 NIO

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к NIO

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 OMR в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий95,709995,9120
Низкий95,330195,3301
В среднем95,607295,6293
Изменение-0.13%-0.25%
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Соотношение 1 OMR к NIO

За последние 30 дней максимальный курс OMR к NIO составил 95,7099, а минимальный — 95,3301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 95,6072. Изменение курса OMR к NIO в процентном соотношении составило -0.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к NIO составил 95,9120, а минимальный — 95,3301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 95,6293. Изменение курса OMR к NIO в процентном соотношении составило -0.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Никарагуанская кордоба
1 OMR95,58920 NIO
5 OMR477,94600 NIO
10 OMR955,89200 NIO
20 OMR1 911,78400 NIO
50 OMR4 779,46000 NIO
100 OMR9 558,92000 NIO
250 OMR23 897,30000 NIO
500 OMR47 794,60000 NIO
1000 OMR95 589,20000 NIO
2000 OMR191 178,40000 NIO
5000 OMR477 946,00000 NIO
10000 OMR955 892,00000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Оманский риал
1 NIO0,01046 OMR
5 NIO0,05231 OMR
10 NIO0,10461 OMR
20 NIO0,20923 OMR
50 NIO0,52307 OMR
100 NIO1,04614 OMR
250 NIO2,61535 OMR
500 NIO5,23070 OMR
1000 NIO10,46140 OMR
2000 NIO20,92280 OMR
5000 NIO52,30700 OMR
10000 NIO104,61400 OMR