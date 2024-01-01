5 оманских риалов в никарагуанские кордобы
Сконвертируйте OMR в NIO по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса OMR к NIO
1 OMR = 95,58920 NIO
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|1 OMR в NIO
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|95,7099
|95,9120
|Низкий
|95,3301
|95,3301
|В среднем
|95,6072
|95,6293
|Изменение
|-0.13%
|-0.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к NIO
За последние 30 дней максимальный курс OMR к NIO составил 95,7099, а минимальный — 95,3301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 95,6072. Изменение курса OMR к NIO в процентном соотношении составило -0.13.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к NIO составил 95,9120, а минимальный — 95,3301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 95,6293. Изменение курса OMR к NIO в процентном соотношении составило -0.25.
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в никарагуанские кордобы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Никарагуанская кордоба
|1 OMR
|95,58920 NIO
|5 OMR
|477,94600 NIO
|10 OMR
|955,89200 NIO
|20 OMR
|1 911,78400 NIO
|50 OMR
|4 779,46000 NIO
|100 OMR
|9 558,92000 NIO
|250 OMR
|23 897,30000 NIO
|500 OMR
|47 794,60000 NIO
|1000 OMR
|95 589,20000 NIO
|2000 OMR
|191 178,40000 NIO
|5000 OMR
|477 946,00000 NIO
|10000 OMR
|955 892,00000 NIO