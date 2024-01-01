5 нигерийских найр в патаки Макао
Сконвертируйте NGN в MOP по реальному обменному курсу
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|1 NGN в MOP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0054
|0,0075
|Низкий
|0,0050
|0,0050
|В среднем
|0,0052
|0,0055
|Изменить
|-7.64%
|-33.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к MOP
За последние 30 дней максимальный курс NGN к MOP составил 0,0054, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0052. Изменение курса NGN к MOP в процентном соотношении составило -7.64.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к MOP составил 0,0075, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0055. Изменение курса NGN к MOP в процентном соотношении составило -33.63.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в патаки Макао
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Патака Макао / Нигерийская найра
|1 MOP
|201,12100 NGN
|5 MOP
|1 005,60500 NGN
|10 MOP
|2 011,21000 NGN
|20 MOP
|4 022,42000 NGN
|50 MOP
|10 056,05000 NGN
|100 MOP
|20 112,10000 NGN
|250 MOP
|50 280,25000 NGN
|500 MOP
|100 560,50000 NGN
|1000 MOP
|201 121,00000 NGN
|2000 MOP
|402 242,00000 NGN
|5000 MOP
|1 005 605,00000 NGN
|10000 MOP
|2 011 210,00000 NGN