10 нигерийских найр в патаки Макао

Сконвертируйте NGN в MOP по реальному обменному курсу

10 ngn
0,05 mop

₦1,000 NGN = MOP$0,004972 MOP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00540,0075
Низкий0,00500,0050
В среднем0,00520,0055
Изменить-7.64%-33.63%
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Соотношение 1 NGN к MOP

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MOP составил 0,0054, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0052. Изменение курса NGN к MOP в процентном соотношении составило -7.64.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MOP составил 0,0075, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0055. Изменение курса NGN к MOP в процентном соотношении составило -33.63.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Патака Макао
1 NGN0,00497 MOP
5 NGN0,02486 MOP
10 NGN0,04972 MOP
20 NGN0,09944 MOP
50 NGN0,24861 MOP
100 NGN0,49721 MOP
250 NGN1,24303 MOP
500 NGN2,48607 MOP
1000 NGN4,97213 MOP
2000 NGN9,94426 MOP
5000 NGN24,86065 MOP
10000 NGN49,72130 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Нигерийская найра
1 MOP201,12100 NGN
5 MOP1 005,60500 NGN
10 MOP2 011,21000 NGN
20 MOP4 022,42000 NGN
50 MOP10 056,05000 NGN
100 MOP20 112,10000 NGN
250 MOP50 280,25000 NGN
500 MOP100 560,50000 NGN
1000 MOP201 121,00000 NGN
2000 MOP402 242,00000 NGN
5000 MOP1 005 605,00000 NGN
10000 MOP2 011 210,00000 NGN