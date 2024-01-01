250 малазийских ринггитов в исландские кроны

Сконвертируйте MYR в ISK по реальному обменному курсу

250 myr
7 342,78 isk

RM1,000 MYR = kr29,37 ISK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MYR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,623429,6234
Низкий29,240229,1744
В среднем29,389529,4160
Изменить-0.67%-0.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс MYR к ISK составил 29,6234, а минимальный — 29,2402. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,3895. Изменение курса MYR к ISK в процентном соотношении составило -0.67.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к ISK составил 29,6234, а минимальный — 29,1744. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,4160. Изменение курса MYR к ISK в процентном соотношении составило -0.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Исландская крона
1 MYR29,37110 ISK
5 MYR146,85550 ISK
10 MYR293,71100 ISK
20 MYR587,42200 ISK
50 MYR1 468,55500 ISK
100 MYR2 937,11000 ISK
250 MYR7 342,77500 ISK
500 MYR14 685,55000 ISK
1000 MYR29 371,10000 ISK
2000 MYR58 742,20000 ISK
5000 MYR146 855,50000 ISK
10000 MYR293 711,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Малайзийский ринггит
1 ISK0,03405 MYR
5 ISK0,17024 MYR
10 ISK0,34047 MYR
20 ISK0,68094 MYR
50 ISK1,70235 MYR
100 ISK3,40470 MYR
250 ISK8,51175 MYR
500 ISK17,02350 MYR
1000 ISK34,04700 MYR
2000 ISK68,09400 MYR
5000 ISK170,23500 MYR
10000 ISK340,47000 MYR