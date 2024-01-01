История обменного курса малазийский ринггит–исландские кроны

Обменный курс малазийский ринггит/исландские кроны сейчас составляет 29,371, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/исландские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 29,423, и минимумом, равным 29,248, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.289% увеличение стоимости.