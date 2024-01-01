50 мексиканских песо в маврикийские рупии

Сконвертируйте MXN в MUR по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₨2,301 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к MUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MUR
1 MXN в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,39112,4827
Низкий2,26562,2656
В среднем2,32152,3589
Изменение-2.94%-6.76%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к MUR

За последние 30 дней максимальный курс MXN к MUR составил 2,3911, а минимальный — 2,2656. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3215. Изменение курса MXN к MUR в процентном соотношении составило -2.94.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к MUR составил 2,4827, а минимальный — 2,2656. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3589. Изменение курса MXN к MUR в процентном соотношении составило -6.76.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к MUR

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Маврикийская рупия
1 MXN2,30051 MUR
5 MXN11,50255 MUR
10 MXN23,00510 MUR
20 MXN46,01020 MUR
50 MXN115,02550 MUR
100 MXN230,05100 MUR
250 MXN575,12750 MUR
500 MXN1 150,25500 MUR
1000 MXN2 300,51000 MUR
2000 MXN4 601,02000 MUR
5000 MXN11 502,55000 MUR
10000 MXN23 005,10000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мексиканское песо
1 MUR0,43469 MXN
5 MUR2,17343 MXN
10 MUR4,34686 MXN
20 MUR8,69372 MXN
50 MUR21,73430 MXN
100 MUR43,46860 MXN
250 MUR108,67150 MXN
500 MUR217,34300 MXN
1000 MUR434,68600 MXN
2000 MUR869,37200 MXN
5000 MUR2 173,43000 MXN
10000 MUR4 346,86000 MXN