История обменного курса мексиканское песо–маврикийские рупии

Обменный курс мексиканских песо/маврикийские рупии сейчас составляет 2,301, отражая изменение в размере -1.818% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.541% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,349, и минимумом, равным 2,226, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.