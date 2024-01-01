1 мальдивская руфия в украинские гривны

Сконвертируйте MVR в UAH по реальному обменному курсу

1 mvr
2,71 uah

MVR1,000 MVR = ₴2,710 UAH

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,71192,7119
Низкий2,61342,5388
В среднем2,65142,6139
Изменить3.70%4.05%
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Соотношение 1 MVR к UAH

За последние 30 дней максимальный курс MVR к UAH составил 2,7119, а минимальный — 2,6134. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6514. Изменение курса MVR к UAH в процентном соотношении составило 3.70.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к UAH составил 2,7119, а минимальный — 2,5388. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6139. Изменение курса MVR к UAH в процентном соотношении составило 4.05.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Украинская гривна
1 MVR2,71008 UAH
5 MVR13,55040 UAH
10 MVR27,10080 UAH
20 MVR54,20160 UAH
50 MVR135,50400 UAH
100 MVR271,00800 UAH
250 MVR677,52000 UAH
500 MVR1 355,04000 UAH
1000 MVR2 710,08000 UAH
2000 MVR5 420,16000 UAH
5000 MVR13 550,40000 UAH
10000 MVR27 100,80000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Мальдивская руфия
1 UAH0,36899 MVR
5 UAH1,84497 MVR
10 UAH3,68993 MVR
20 UAH7,37986 MVR
50 UAH18,44965 MVR
100 UAH36,89930 MVR
250 UAH92,24825 MVR
500 UAH184,49650 MVR
1000 UAH368,99300 MVR
2000 UAH737,98600 MVR
5000 UAH1 844,96500 MVR
10000 UAH3 689,93000 MVR