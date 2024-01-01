10 тысяч украинских гривен в мальдивские руфии

Сконвертируйте UAH в MVR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = MVR0,3710 MVR

Среднерыночный курс в 03:45
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График изменения обменного курса UAH к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 UAH в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37620,3774
Низкий0,36980,3695
В среднем0,37400,3740
Изменение0.03%-1.49%
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Соотношение 1 UAH к MVR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MVR составил 0,3762, а минимальный — 0,3698. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3740. Изменение курса UAH к MVR в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MVR составил 0,3774, а минимальный — 0,3695. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3740. Изменение курса UAH к MVR в процентном соотношении составило -1.49.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3880,7741,3281,39217,6151,517
1 EUR1,072190,4520,831,4231,49218,8811,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205108,99211,7151,79822,7511,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Мальдивская руфия
1 UAH0,37095 MVR
5 UAH1,85475 MVR
10 UAH3,70950 MVR
20 UAH7,41900 MVR
50 UAH18,54750 MVR
100 UAH37,09500 MVR
250 UAH92,73750 MVR
500 UAH185,47500 MVR
1000 UAH370,95000 MVR
2000 UAH741,90000 MVR
5000 UAH1 854,75000 MVR
10000 UAH3 709,50000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Украинская гривна
1 MVR2,69578 UAH
5 MVR13,47890 UAH
10 MVR26,95780 UAH
20 MVR53,91560 UAH
50 MVR134,78900 UAH
100 MVR269,57800 UAH
250 MVR673,94500 UAH
500 MVR1 347,89000 UAH
1000 MVR2 695,78000 UAH
2000 MVR5 391,56000 UAH
5000 MVR13 478,90000 UAH
10000 MVR26 957,80000 UAH