История обменного курса мальдивская руфия–украинские гривны

Обменный курс мальдивская руфия/украинские гривны сейчас составляет 2,710, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.520% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,712, и минимумом, равным 2,670, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.245% увеличение стоимости.