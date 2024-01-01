5 мальдивских руфий в норвежские кроны

Сконвертируйте MVR в NOK по реальному обменному курсу

5 mvr
3,59 nok

MVR1,000 MVR = kr0,7180 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,71800,7293
Низкий0,68350,6778
В среднем0,69800,7002
Изменить5.01%-0.75%
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Соотношение 1 MVR к NOK

За последние 30 дней максимальный курс MVR к NOK составил 0,7180, а минимальный — 0,6835. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6980. Изменение курса MVR к NOK в процентном соотношении составило 5.01.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к NOK составил 0,7293, а минимальный — 0,6778. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7002. Изменение курса MVR к NOK в процентном соотношении составило -0.75.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Норвежская крона
1 MVR0,71803 NOK
5 MVR3,59014 NOK
10 MVR7,18027 NOK
20 MVR14,36054 NOK
50 MVR35,90135 NOK
100 MVR71,80270 NOK
250 MVR179,50675 NOK
500 MVR359,01350 NOK
1000 MVR718,02700 NOK
2000 MVR1 436,05400 NOK
5000 MVR3 590,13500 NOK
10000 MVR7 180,27000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Мальдивская руфия
1 NOK1,39271 MVR
5 NOK6,96355 MVR
10 NOK13,92710 MVR
20 NOK27,85420 MVR
50 NOK69,63550 MVR
100 NOK139,27100 MVR
250 NOK348,17750 MVR
500 NOK696,35500 MVR
1000 NOK1 392,71000 MVR
2000 NOK2 785,42000 MVR
5000 NOK6 963,55000 MVR
10000 NOK13 927,10000 MVR