10 мальдивских руфий в южно-корейские воны
Сконвертируйте MVR в KRW по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в KRW
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|91,4251
|91,4251
|Низкий
|88,9235
|87,8022
|В среднем
|90,5906
|89,8346
|Изменить
|1.28%
|1.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к KRW
За последние 30 дней максимальный курс MVR к KRW составил 91,4251, а минимальный — 88,9235. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 90,5906. Изменение курса MVR к KRW в процентном соотношении составило 1.28.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к KRW составил 91,4251, а минимальный — 87,8022. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 89,8346. Изменение курса MVR к KRW в процентном соотношении составило 1.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в южно-корейские воны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Южно-Корейский вон
|1 MVR
|91,42510 KRW
|5 MVR
|457,12550 KRW
|10 MVR
|914,25100 KRW
|20 MVR
|1 828,50200 KRW
|50 MVR
|4 571,25500 KRW
|100 MVR
|9 142,51000 KRW
|250 MVR
|22 856,27500 KRW
|500 MVR
|45 712,55000 KRW
|1000 MVR
|91 425,10000 KRW
|2000 MVR
|182 850,20000 KRW
|5000 MVR
|457 125,50000 KRW
|10000 MVR
|914 251,00000 KRW
|Обменные курсы Южно-Корейский вон / Мальдивская руфия
|1 KRW
|0,01094 MVR
|5 KRW
|0,05469 MVR
|10 KRW
|0,10938 MVR
|20 KRW
|0,21876 MVR
|50 KRW
|0,54690 MVR
|100 KRW
|1,09379 MVR
|250 KRW
|2,73448 MVR
|500 KRW
|5,46895 MVR
|1000 KRW
|10,93790 MVR
|2000 KRW
|21,87580 MVR
|5000 KRW
|54,68950 MVR
|10000 KRW
|109,37900 MVR
|20000 KRW
|218,75800 MVR
|30000 KRW
|328,13700 MVR
|40000 KRW
|437,51600 MVR
|50000 KRW
|546,89500 MVR