История обменного курса мальдивская руфия–южно-корейские воны

Обменный курс мальдивская руфия/южно-корейские воны сейчас составляет 91,425, отражая изменение в размере 0.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.223% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 91,549, и минимумом, равным 90,228, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.