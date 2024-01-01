马尔代夫卢菲亚 至韩元 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至韩元 的汇率目前为 88.579，较昨日变动 -1.806%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.690%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至韩元 的汇率在 08-08-2024 的最高点 90.649 和 09-08-2024 的最低点 88.579 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.360%。