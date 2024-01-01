1 мальдивская руфия в индонезийские рупии
Сконвертируйте MVR в IDR по реальному обменному курсу
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|1 MVR в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 081,4300
|1 081,4300
|Низкий
|1 049,4900
|1 036,1100
|В среднем
|1 067,0437
|1 058,9378
|Изменить
|-0.05%
|-0.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к IDR
За последние 30 дней максимальный курс MVR к IDR составил 1 081,4300, а минимальный — 1 049,4900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 067,0437. Изменение курса MVR к IDR в процентном соотношении составило -0.05.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к IDR составил 1 081,4300, а минимальный — 1 036,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 058,9378. Изменение курса MVR к IDR в процентном соотношении составило -0.24.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Израильский новый шекель
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Индонезийская рупия
|1 MVR
|1 064,96000 IDR
|5 MVR
|5 324,80000 IDR
|10 MVR
|10 649,60000 IDR
|20 MVR
|21 299,20000 IDR
|50 MVR
|53 248,00000 IDR
|100 MVR
|106 496,00000 IDR
|250 MVR
|266 240,00000 IDR
|500 MVR
|532 480,00000 IDR
|1000 MVR
|1 064 960,00000 IDR
|2000 MVR
|2 129 920,00000 IDR
|5000 MVR
|5 324 800,00000 IDR
|10000 MVR
|10 649 600,00000 IDR