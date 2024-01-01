20 мальдивских руфий в индонезийские рупии

Сконвертируйте MVR в IDR по реальному обменному курсу

20 mvr
21 299,20 idr

MVR1,000 MVR = Rp1 065 IDR

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 081,43001 081,4300
Низкий1 049,49001 036,1100
В среднем1 067,04371 058,9378
Изменить-0.05%-0.24%
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Соотношение 1 MVR к IDR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к IDR составил 1 081,4300, а минимальный — 1 049,4900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 067,0437. Изменение курса MVR к IDR в процентном соотношении составило -0.05.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к IDR составил 1 081,4300, а минимальный — 1 036,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 058,9378. Изменение курса MVR к IDR в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Индонезийская рупия
1 MVR1 064,96000 IDR
5 MVR5 324,80000 IDR
10 MVR10 649,60000 IDR
20 MVR21 299,20000 IDR
50 MVR53 248,00000 IDR
100 MVR106 496,00000 IDR
250 MVR266 240,00000 IDR
500 MVR532 480,00000 IDR
1000 MVR1 064 960,00000 IDR
2000 MVR2 129 920,00000 IDR
5000 MVR5 324 800,00000 IDR
10000 MVR10 649 600,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Мальдивская руфия
1 IDR0,00094 MVR
5 IDR0,00470 MVR
10 IDR0,00939 MVR
20 IDR0,01878 MVR
50 IDR0,04695 MVR
100 IDR0,09390 MVR
250 IDR0,23475 MVR
500 IDR0,46950 MVR
1000 IDR0,93901 MVR
2000 IDR1,87801 MVR
5000 IDR4,69503 MVR
10000 IDR9,39006 MVR