250 индонезийских рупий в мальдивские руфии

Сконвертируйте IDR в MVR по реальному обменному курсу

250 idr
0,23 mvr

Rp1,000 IDR = MVR0,0009384 MVR

Среднерыночный курс в 11:58
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1 IDR в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00090,0009
В среднем0,00090,0009
Изменить0.93%0.17%
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Соотношение 1 IDR к MVR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MVR составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса IDR к MVR в процентном соотношении составило 0.93.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MVR составил 0,0010, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса IDR к MVR в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3441,4941,3710,7737,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,1311,4641,6271,4940,8438,507
1 SGD0,74462,2310,68311,1111,020,5755,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Мальдивская руфия
1 IDR0,00094 MVR
5 IDR0,00469 MVR
10 IDR0,00938 MVR
20 IDR0,01877 MVR
50 IDR0,04692 MVR
100 IDR0,09384 MVR
250 IDR0,23460 MVR
500 IDR0,46919 MVR
1000 IDR0,93839 MVR
2000 IDR1,87678 MVR
5000 IDR4,69194 MVR
10000 IDR9,38388 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Индонезийская рупия
1 MVR1 065,66000 IDR
5 MVR5 328,30000 IDR
10 MVR10 656,60000 IDR
20 MVR21 313,20000 IDR
50 MVR53 283,00000 IDR
100 MVR106 566,00000 IDR
250 MVR266 415,00000 IDR
500 MVR532 830,00000 IDR
1000 MVR1 065 660,00000 IDR
2000 MVR2 131 320,00000 IDR
5000 MVR5 328 300,00000 IDR
10000 MVR10 656 600,00000 IDR