История обменного курса мальдивская руфия–индонезийские рупии

Обменный курс мальдивская руфия/индонезийские рупии сейчас составляет 1 064,960, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.491% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1 066,640, и минимумом, равным 1 058,170, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.308% уменьшение стоимости.