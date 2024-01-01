20 маврикийских рупий в уругвайские песо

Сконвертируйте MUR в UYU по реальному обменному курсу

20 mur
17,28 uyu

₨1,000 MUR = $U0,8638 UYU

Среднерыночный курс в 20:46
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,86510,8651
Низкий0,81530,8038
В среднем0,83640,8284
Изменить4.73%6.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к UYU

За последние 30 дней максимальный курс MUR к UYU составил 0,8651, а минимальный — 0,8153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8364. Изменение курса MUR к UYU в процентном соотношении составило 4.73.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к UYU составил 0,8651, а минимальный — 0,8038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8284. Изменение курса MUR к UYU в процентном соотношении составило 6.31.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Уругвайское песо
1 MUR0,86385 UYU
5 MUR4,31923 UYU
10 MUR8,63846 UYU
20 MUR17,27692 UYU
50 MUR43,19230 UYU
100 MUR86,38460 UYU
250 MUR215,96150 UYU
500 MUR431,92300 UYU
1000 MUR863,84600 UYU
2000 MUR1 727,69200 UYU
5000 MUR4 319,23000 UYU
10000 MUR8 638,46000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Маврикийская рупия
1 UYU1,15761 MUR
5 UYU5,78805 MUR
10 UYU11,57610 MUR
20 UYU23,15220 MUR
50 UYU57,88050 MUR
100 UYU115,76100 MUR
250 UYU289,40250 MUR
500 UYU578,80500 MUR
1000 UYU1 157,61000 MUR
2000 UYU2 315,22000 MUR
5000 UYU5 788,05000 MUR
10000 UYU11 576,10000 MUR