История обменного курса маврикийская рупия–уругвайские песо

Обменный курс маврикийская рупия/уругвайские песо сейчас составляет 0,864, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.457% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/уругвайские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,866, и минимумом, равным 0,818, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.