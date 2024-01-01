10 тысяч уругвайских песо в маврикийские рупии

Сконвертируйте UYU в MUR по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₨1,105 MUR

Среднерыночный курс в 06:52
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График изменения обменного курса UYU к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 UYU в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,12431,1554
Низкий1,10061,0819
В среднем1,11021,1214
Изменение-0.54%-3.92%
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Соотношение 1 UYU к MUR

За последние 30 дней максимальный курс UYU к MUR составил 1,1243, а минимальный — 1,1006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1102. Изменение курса UYU к MUR в процентном соотношении составило -0.54.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к MUR составил 1,1554, а минимальный — 1,0819. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1214. Изменение курса UYU к MUR в процентном соотношении составило -3.92.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06990,1661,4881,6230,93921,658
1 GBP1,20711,29108,8361,7961,961,13426,143
1 USD0,9360,775184,3861,3931,5190,87920,27
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Маврикийская рупия
1 UYU1,10487 MUR
5 UYU5,52435 MUR
10 UYU11,04870 MUR
20 UYU22,09740 MUR
50 UYU55,24350 MUR
100 UYU110,48700 MUR
250 UYU276,21750 MUR
500 UYU552,43500 MUR
1000 UYU1 104,87000 MUR
2000 UYU2 209,74000 MUR
5000 UYU5 524,35000 MUR
10000 UYU11 048,70000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Уругвайское песо
1 MUR0,90508 UYU
5 MUR4,52542 UYU
10 MUR9,05084 UYU
20 MUR18,10168 UYU
50 MUR45,25420 UYU
100 MUR90,50840 UYU
250 MUR226,27100 UYU
500 MUR452,54200 UYU
1000 MUR905,08400 UYU
2000 MUR1 810,16800 UYU
5000 MUR4 525,42000 UYU
10000 MUR9 050,84000 UYU