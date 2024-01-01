20 маврикийских рупий в шведские кроны

Сконвертируйте MUR в SEK по реальному обменному курсу

20 mur
4,57 sek

₨1,000 MUR = kr0,2285 SEK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22850,2355
Низкий0,21450,2145
В среднем0,22090,2255
Изменить4.16%-0.85%
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Соотношение 1 MUR к SEK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к SEK составил 0,2285, а минимальный — 0,2145. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2209. Изменение курса MUR к SEK в процентном соотношении составило 4.16.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к SEK составил 0,2355, а минимальный — 0,2145. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2255. Изменение курса MUR к SEK в процентном соотношении составило -0.85.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Шведская крона
1 MUR0,22849 SEK
5 MUR1,14244 SEK
10 MUR2,28488 SEK
20 MUR4,56976 SEK
50 MUR11,42440 SEK
100 MUR22,84880 SEK
250 MUR57,12200 SEK
500 MUR114,24400 SEK
1000 MUR228,48800 SEK
2000 MUR456,97600 SEK
5000 MUR1 142,44000 SEK
10000 MUR2 284,88000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Маврикийская рупия
1 SEK4,37659 MUR
5 SEK21,88295 MUR
10 SEK43,76590 MUR
20 SEK87,53180 MUR
50 SEK218,82950 MUR
100 SEK437,65900 MUR
250 SEK1 094,14750 MUR
500 SEK2 188,29500 MUR
1000 SEK4 376,59000 MUR
2000 SEK8 753,18000 MUR
5000 SEK21 882,95000 MUR
10000 SEK43 765,90000 MUR