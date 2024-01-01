История обменного курса маврикийская рупия–шведские кроны

Обменный курс маврикийская рупия/шведские кроны сейчас составляет 0,228, отражая изменение в размере 0.341% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 6.212% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,229, и минимумом, равным 0,215, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.