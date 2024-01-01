5 маврикийских рупий в катарские риалы
Сконвертируйте MUR в QAR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в QAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0783
|0,0795
|Низкий
|0,0742
|0,0742
|В среднем
|0,0764
|0,0773
|Изменить
|2.44%
|1.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к QAR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к QAR составил 0,0783, а минимальный — 0,0742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0764. Изменение курса MUR к QAR в процентном соотношении составило 2.44.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к QAR составил 0,0795, а минимальный — 0,0742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0773. Изменение курса MUR к QAR в процентном соотношении составило 1.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в катарские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Катарский риал / Маврикийская рупия
|1 QAR
|12,81420 MUR
|5 QAR
|64,07100 MUR
|10 QAR
|128,14200 MUR
|20 QAR
|256,28400 MUR
|50 QAR
|640,71000 MUR
|100 QAR
|1 281,42000 MUR
|250 QAR
|3 203,55000 MUR
|500 QAR
|6 407,10000 MUR
|1000 QAR
|12 814,20000 MUR
|2000 QAR
|25 628,40000 MUR
|5000 QAR
|64 071,00000 MUR
|10000 QAR
|128 142,00000 MUR