10 тысяч маврикийских рупий в катарские риалы

Сконвертируйте MUR в QAR по реальному обменному курсу

10 000 mur
780,38 qar

₨1,000 MUR = QR0,07804 QAR

Среднерыночный курс в 15:48
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1 MUR в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07830,0795
Низкий0,07420,0742
В среднем0,07640,0773
Изменить2.44%1.45%
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Соотношение 1 MUR к QAR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к QAR составил 0,0783, а минимальный — 0,0742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0764. Изменение курса MUR к QAR в процентном соотношении составило 2.44.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к QAR составил 0,0795, а минимальный — 0,0742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0773. Изменение курса MUR к QAR в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Катарский риал
1 MUR0,07804 QAR
5 MUR0,39019 QAR
10 MUR0,78038 QAR
20 MUR1,56076 QAR
50 MUR3,90191 QAR
100 MUR7,80382 QAR
250 MUR19,50955 QAR
500 MUR39,01910 QAR
1000 MUR78,03820 QAR
2000 MUR156,07640 QAR
5000 MUR390,19100 QAR
10000 MUR780,38200 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Маврикийская рупия
1 QAR12,81420 MUR
5 QAR64,07100 MUR
10 QAR128,14200 MUR
20 QAR256,28400 MUR
50 QAR640,71000 MUR
100 QAR1 281,42000 MUR
250 QAR3 203,55000 MUR
500 QAR6 407,10000 MUR
1000 QAR12 814,20000 MUR
2000 QAR25 628,40000 MUR
5000 QAR64 071,00000 MUR
10000 QAR128 142,00000 MUR