История обменного курса маврикийская рупия–катарские риалы

Обменный курс маврикийская рупия/катарские риалы сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере -0.297% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.759% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/катарские риалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,078, и минимумом, равным 0,074, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.055% увеличение стоимости.