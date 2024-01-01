500 маврикийских рупий в норвежские кроны

Сконвертируйте MUR в NOK по реальному обменному курсу

500 mur
116,80 nok

₨1,000 MUR = kr0,2336 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23360,2377
Низкий0,21790,2179
В среднем0,22320,2271
Изменить6.02%0.54%
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Соотношение 1 MUR к NOK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к NOK составил 0,2336, а минимальный — 0,2179. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2232. Изменение курса MUR к NOK в процентном соотношении составило 6.02.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к NOK составил 0,2377, а минимальный — 0,2179. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2271. Изменение курса MUR к NOK в процентном соотношении составило 0.54.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Норвежская крона
1 MUR0,23361 NOK
5 MUR1,16804 NOK
10 MUR2,33607 NOK
20 MUR4,67214 NOK
50 MUR11,68035 NOK
100 MUR23,36070 NOK
250 MUR58,40175 NOK
500 MUR116,80350 NOK
1000 MUR233,60700 NOK
2000 MUR467,21400 NOK
5000 MUR1 168,03500 NOK
10000 MUR2 336,07000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Маврикийская рупия
1 NOK4,28068 MUR
5 NOK21,40340 MUR
10 NOK42,80680 MUR
20 NOK85,61360 MUR
50 NOK214,03400 MUR
100 NOK428,06800 MUR
250 NOK1 070,17000 MUR
500 NOK2 140,34000 MUR
1000 NOK4 280,68000 MUR
2000 NOK8 561,36000 MUR
5000 NOK21 403,40000 MUR
10000 NOK42 806,80000 MUR