История обменного курса маврикийская рупия–норвежские кроны

Обменный курс маврикийская рупия/норвежские кроны сейчас составляет 0,234, отражая изменение в размере 0.462% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 6.600% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/норвежские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,234, и минимумом, равным 0,219, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.053% увеличение стоимости.