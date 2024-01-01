5 000 маврикийских рупий в молдавские леи

Сконвертируйте MUR в MDL по реальному обменному курсу

5 000 mur
1 885,75 mdl

₨1,000 MUR = L0,3771 MDL

Среднерыночный курс в 13:21
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1 MUR в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,38100,3848
Низкий0,36070,3607
В среднем0,37200,3752
Изменить1.64%-0.16%
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Соотношение 1 MUR к MDL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MDL составил 0,3810, а минимальный — 0,3607. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3720. Изменение курса MUR к MDL в процентном соотношении составило 1.64.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MDL составил 0,3848, а минимальный — 0,3607. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3752. Изменение курса MUR к MDL в процентном соотношении составило -0.16.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Молдавский лей
1 MUR0,37715 MDL
5 MUR1,88575 MDL
10 MUR3,77149 MDL
20 MUR7,54298 MDL
50 MUR18,85745 MDL
100 MUR37,71490 MDL
250 MUR94,28725 MDL
500 MUR188,57450 MDL
1000 MUR377,14900 MDL
2000 MUR754,29800 MDL
5000 MUR1 885,74500 MDL
10000 MUR3 771,49000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Маврикийская рупия
1 MDL2,65147 MUR
5 MDL13,25735 MUR
10 MDL26,51470 MUR
20 MDL53,02940 MUR
50 MDL132,57350 MUR
100 MDL265,14700 MUR
250 MDL662,86750 MUR
500 MDL1 325,73500 MUR
1000 MDL2 651,47000 MUR
2000 MDL5 302,94000 MUR
5000 MDL13 257,35000 MUR
10000 MDL26 514,70000 MUR