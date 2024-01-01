100 маврикийских рупий в грузинские лари

Сконвертируйте MUR в GEL по реальному обменному курсу

100 mur
5,79 gel

₨1,000 MUR = ₾0,05789 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06060,0616
Низкий0,05520,0552
В среднем0,05790,0584
Изменить-0.89%2.80%
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Соотношение 1 MUR к GEL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GEL составил 0,0606, а минимальный — 0,0552. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0579. Изменение курса MUR к GEL в процентном соотношении составило -0.89.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GEL составил 0,0616, а минимальный — 0,0552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0584. Изменение курса MUR к GEL в процентном соотношении составило 2.80.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Грузинский лари
1 MUR0,05789 GEL
5 MUR0,28945 GEL
10 MUR0,57889 GEL
20 MUR1,15779 GEL
50 MUR2,89447 GEL
100 MUR5,78893 GEL
250 MUR14,47233 GEL
500 MUR28,94465 GEL
1000 MUR57,88930 GEL
2000 MUR115,77860 GEL
5000 MUR289,44650 GEL
10000 MUR578,89300 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Маврикийская рупия
1 GEL17,27430 MUR
5 GEL86,37150 MUR
10 GEL172,74300 MUR
20 GEL345,48600 MUR
50 GEL863,71500 MUR
100 GEL1 727,43000 MUR
250 GEL4 318,57500 MUR
500 GEL8 637,15000 MUR
1000 GEL17 274,30000 MUR
2000 GEL34 548,60000 MUR
5000 GEL86 371,50000 MUR
10000 GEL172 743,00000 MUR