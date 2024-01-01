1 маврикийская рупия в грузинские лари
Сконвертируйте MUR в GEL по реальному обменному курсу
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|1 MUR в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0606
|0,0616
|Низкий
|0,0552
|0,0552
|В среднем
|0,0579
|0,0584
|Изменить
|-0.89%
|2.80%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к GEL
За последние 30 дней максимальный курс MUR к GEL составил 0,0606, а минимальный — 0,0552. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0579. Изменение курса MUR к GEL в процентном соотношении составило -0.89.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к GEL составил 0,0616, а минимальный — 0,0552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0584. Изменение курса MUR к GEL в процентном соотношении составило 2.80.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Гонконгский доллар
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- Китайский юань RMB
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Маврикийская рупия
|1 GEL
|17,27430 MUR
|5 GEL
|86,37150 MUR
|10 GEL
|172,74300 MUR
|20 GEL
|345,48600 MUR
|50 GEL
|863,71500 MUR
|100 GEL
|1 727,43000 MUR
|250 GEL
|4 318,57500 MUR
|500 GEL
|8 637,15000 MUR
|1000 GEL
|17 274,30000 MUR
|2000 GEL
|34 548,60000 MUR
|5000 GEL
|86 371,50000 MUR
|10000 GEL
|172 743,00000 MUR