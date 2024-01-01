5 маврикийских рупий в коста-риканские колоны
Сконвертируйте MUR в CRC по реальному обменному курсу
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|1 MUR в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,3486
|11,5224
|Низкий
|10,6880
|10,5749
|В среднем
|11,0181
|11,0029
|Изменить
|3.96%
|7.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к CRC
За последние 30 дней максимальный курс MUR к CRC составил 11,3486, а минимальный — 10,6880. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,0181. Изменение курса MUR к CRC в процентном соотношении составило 3.96.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к CRC составил 11,5224, а минимальный — 10,5749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,0029. Изменение курса MUR к CRC в процентном соотношении составило 7.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Коста-риканский колон
|1 MUR
|11,34370 CRC
|5 MUR
|56,71850 CRC
|10 MUR
|113,43700 CRC
|20 MUR
|226,87400 CRC
|50 MUR
|567,18500 CRC
|100 MUR
|1 134,37000 CRC
|250 MUR
|2 835,92500 CRC
|500 MUR
|5 671,85000 CRC
|1000 MUR
|11 343,70000 CRC
|2000 MUR
|22 687,40000 CRC
|5000 MUR
|56 718,50000 CRC
|10000 MUR
|113 437,00000 CRC