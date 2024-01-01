20 маврикийских рупий в коста-риканские колоны

Сконвертируйте MUR в CRC по реальному обменному курсу

20 mur
226,87 crc

₨1,000 MUR = ₡11,34 CRC

Среднерыночный курс в 20:56
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1 MUR в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,348611,5224
Низкий10,688010,5749
В среднем11,018111,0029
Изменить3.96%7.05%
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Соотношение 1 MUR к CRC

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CRC составил 11,3486, а минимальный — 10,6880. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,0181. Изменение курса MUR к CRC в процентном соотношении составило 3.96.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CRC составил 11,5224, а минимальный — 10,5749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,0029. Изменение курса MUR к CRC в процентном соотношении составило 7.05.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

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MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Коста-риканский колон
1 MUR11,34370 CRC
5 MUR56,71850 CRC
10 MUR113,43700 CRC
20 MUR226,87400 CRC
50 MUR567,18500 CRC
100 MUR1 134,37000 CRC
250 MUR2 835,92500 CRC
500 MUR5 671,85000 CRC
1000 MUR11 343,70000 CRC
2000 MUR22 687,40000 CRC
5000 MUR56 718,50000 CRC
10000 MUR113 437,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Маврикийская рупия
1 CRC0,08815 MUR
5 CRC0,44077 MUR
10 CRC0,88154 MUR
20 CRC1,76309 MUR
50 CRC4,40772 MUR
100 CRC8,81544 MUR
250 CRC22,03860 MUR
500 CRC44,07720 MUR
1000 CRC88,15440 MUR
2000 CRC176,30880 MUR
5000 CRC440,77200 MUR
10000 CRC881,54400 MUR